議員轟柯市府社宅還要借600億 「還債市長」是騙人

台北市長柯文哲日前喊出社宅興建要先「停看聽」，但議員游淑慧今質詢時說，現在北市府仍舉債興建社宅，沒有真正的暫停，柯說自己是還債市長，事實上社宅1萬8000戶還是要借將近600億；都發局回應，目前執行工作借131億左右。游淑慧指出，雖然還沒舉債，但下一任市長上任就馬上要背負「花錢市長」惡名，直呼「會不會太過份？」。

游淑慧今質詢時，提到北市社宅未來舉債計畫，未來4年都是付款高峰期，光是1萬5000戶就已經要花579億社宅基金，未來還是得舉債將近600億，還不包括撥補預算，飆罵「柯文哲說他是『還債市長』是騙人的」。

北市都發局長黃一平回應「執行工作上借了131億左右」，游淑慧表示，後續還是要把剩下的錢付完，結果柯文哲只付自己任內的經費，但還沒蓋完的要給下一任舉債，還偷偷借了快600億，「憑什麼要借這麼多錢？」。

游淑慧說，現在1萬5000戶的社宅興建，北市府就已經投入將近1700億，雖然柯文哲說要透過自償率把這1700億從民眾身上拿回來，但全部租出去頂多4萬人，「你除了圖利建商外在幹什麼？」，租金補貼花9.43億卻能照顧1萬8000人，為什麼不降低補貼門檻、增加租屋補貼金額，反而把府資源通通拿去蓋社宅。

另外，游淑慧提到，中央和北市府都在內湖興建社宅，但現在內湖交通服務水準就已經是D級，交通堵塞就是惡夢，反問都發局是否有和中央整合？黃一平說「目前還沒發包出去，施工期程有在整合」。

游淑慧說，要整合的不是施工期程，不是蓋完社宅後就拍拍屁股走人，留了這麼多社宅在這，且內湖的學校都已經滿額，現在已經有學生要跨區到松山區就讀。黃一平說，會請教育局去詳細確認。

游淑慧表示，都發局還是沒有停看聽，社宅繼續蓋，但在不對的地點興建就是災難，「你搬到內湖後，小孩要入學，結果周邊學校都滿了，得去松山去唸書，你心裡作何感想？何必做這種討人厭的事情？交通也好、就學也好，都發局要讓城市更宜居，先停看停，把東湖社宅停下來」。