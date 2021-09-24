議員批公資源經營柯文哲個人社群媒體 市府澄清

台北市議員游淑慧今天質疑，北市府秘書處以公資源協助台北市長柯文哲經營個人社群媒體。北市府發言人陳智菡對此表示，各縣市首長會藉市長個人社群媒體宣傳市政，合情合理。

台北市議會民政委員會上午召開專案會議，台北市政府秘書處、人事處等單位列席報告備詢。北市府秘書長陳志銘報告時說，藉由柯文哲臉書（Facebook）、Instagram（IG）進行政策宣導及活動推廣，今年1月至6月臉書貼文發布322則、IG共126則。

中國國民黨台北市議員游淑慧質詢，報告中提到柯文哲臉書等社群軟體是由北市府秘書處經營，但柯文哲若卸任後，是否可能無法留下粉絲數量，為何不設公用版。

她說，維護以柯文哲為名的社群軟體，需人力經營，初步估算可能要動用3人，且放在社群媒體的照片，看起來是市府隨行人員拍攝，這是利用市府資源維護個人臉書，市府應設置以台北市長為名的社群媒體。

陳智菡事後在委員會回應指出，各縣市首長都會以個人名義及透過個人魅力行銷、宣傳市府政策，柯文哲臉書原就有很多粉絲追蹤，透過原臉書行銷市政合情合理。

她說，柯文哲社群媒體目前約有3人執行發文、美編等工作，但3人並非專門經營，還負責其他業務，至於圖片、影片也會提供給市府其他局處的社群媒體使用。