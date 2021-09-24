北市某獅子會被投訴違反防疫規定 衛生局調查中

北市某獅子會被民眾投訴逐桌敬酒、沒帶口罩等，違反防疫規定。衛生局表示已在調查，餐廳與該獅子會2週內得書面說明，若真有此事可依傳染病防治法開罰。

北市某獅子會遭投訴，會長交接時取下口罩、逐桌敬酒、近距離拍照等，違反防疫規定。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，已經在調查，獅子會及餐廳業者必須2週內提書面回覆，若屬實，可依傳染病防治法開罰獅子會新台幣6至30萬元、餐廳未善盡勸導罰3000至1萬5000元。

陳怡婷指出，若業者的環境防疫布置、訓練員工告知、勸導等都有做，就可能不罰，否則過於苛刻，屆時就只罰行為人。

該獅子會長則回應，當天約140人參加活動，共分成3包廂，也沒有人逐桌敬酒，而是站在自己位置上道賀祝福，大家防疫期間都戰戰兢兢、不可能違規。