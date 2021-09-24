北市某獅子會被投訴違反防疫規定 衛生局調查中
北市某獅子會被民眾投訴逐桌敬酒、沒帶口罩等，違反防疫規定。衛生局表示已在調查，餐廳與該獅子會2週內得書面說明，若真有此事可依傳染病防治法開罰。
北市某獅子會遭投訴，會長交接時取下口罩、逐桌敬酒、近距離拍照等，違反防疫規定。
台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，已經在調查，獅子會及餐廳業者必須2週內提書面回覆，若屬實，可依傳染病防治法開罰獅子會新台幣6至30萬元、餐廳未善盡勸導罰3000至1萬5000元。
陳怡婷指出，若業者的環境防疫布置、訓練員工告知、勸導等都有做，就可能不罰，否則過於苛刻，屆時就只罰行為人。
該獅子會長則回應，當天約140人參加活動，共分成3包廂，也沒有人逐桌敬酒，而是站在自己位置上道賀祝福，大家防疫期間都戰戰兢兢、不可能違規。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言