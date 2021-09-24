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圓寶能吃竹葉竹桿了 與媽媽吃飯姿勢萌翻

中央社 / 台北24日電
台北市立動物園貓熊「圓寶」已1歲3個月大，目前成功轉換食性，與媽媽「圓圓」吃竹葉的動作幾乎一樣，相當可愛。（台北市立動物園提供） 中央社
台北市立動物園貓熊「圓寶」已1歲3個月大，目前成功轉換食性，與媽媽「圓圓」吃竹葉的動作幾乎一樣，相當可愛。（台北市立動物園提供） 中央社

北市動物園指出，大貓熊圓寶」1歲多，成功轉換食性，吃的食物和成年貓熊幾乎一樣，是重大里程碑。而「圓寶」與媽媽「圓圓」吃竹葉的動作幾乎一樣，十分可愛。

台北市立動物園表示，「圓寶」1歲3個月大，體重46公斤，經過好幾個月對各類食物的探索，目前已經成功轉換食性，吃的食物和成年貓熊幾乎一樣。

動物園指出，大貓熊寶寶認識新食物，主要就是靠媽媽的「身教」，媽媽會親身示範教學哪些東西能吃、哪些不能。近期「圓寶」已經開始吃起竹葉和竹桿了﹐是成長的重大里程碑。

動物園說，常常可以看到一大一小「黑白雙熊」一起在竹葉堆旁吃竹葉，動作幾乎一模一樣，十分逗趣。

保育員表示，現在每天已經可以蒐集到「圓寶」約1公斤的糞便，已經跟成年貓熊一樣呈現橢圓形紡錘狀，只是尺寸小了一號，且因為「圓寶」還會喝母乳，所以便便總會比成熊多了一股「奶酸味」。

工作人員定期會撿拾「圓寶」的便便去分析腸道菌相，希望可以了解轉換食性時的腸道菌相變化，有助於未來大貓熊的照養，也能輔助未來「圓寶」離乳或是個體獨立作業的研判。

此外，為了確保「圓圓」和「圓寶」進食的質量，保育員會先放置「媽媽特餐」讓先進後場的「圓圓」食用，跑得比較慢的「圓寶」則會在另一個空間享用「特級兒童餐」。

在活動場內，保育員也會把食物擺放在不同的位置，降低母女倆互相「奪食」的狀況。不過觀察到「圓圓」和「圓寶」出現互相搶走對方食物的景象，別過度擔心，這是自然行為，保育員都會注意進食狀況。

圓寶 貓熊 動物園

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