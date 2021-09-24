樹林長壽公園停車場後年完工 綠化面積達12座籃球場

新北樹林區的長壽公園地下停車場工程預計今年11月開工，由於公園內有大批樹木，新北交通局找來樹保專家學者督公園內樹木修枝移植及養根作業。交通局指出，停車場預計2023年7月完工，屆時公園會增加樹木總數，總綠化面積擴增到12座籃球場。

樹林後火車站的復興路、樹德街一帶商業活動密集，加上多為傳統社區，缺乏停車空間，新北爭取前瞻預算補助樹林長壽公園地下停車場新建案，總經費3億8716萬元，停車場規劃地下3層，可提供225個汽車位、105個機車位。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，該工程已辦理都市設計審議及申請多目標使用，目前在申請建照程序，也依樹木移植計畫中編號造冊的樹木進行修枝移植、養根的前置作業。

蔡柏坤說，為保留公園最大綠地面積、保護樹木，變更停車場車道出入口，退縮工程開挖範圍，施工期間也會盡量縮小工區，公園內目前有246株樹木，除了141株原地不動、24株樹心腐朽將移除，69株則移植至樹木銀行儲養。

蔡柏坤表示，未來等公園土質改良後，會把移植到樹木銀行中的33株回植，另會新植75株的光臘樹、水黃皮、黃連木、流蘇等樹木，讓公園總綠化面積將增加至5027平方公尺。