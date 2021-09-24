鶯歌市場規畫美食廣場 將媲美百貨美食街

新北改造鶯歌市場並在2樓規畫美食廣場，將有23間店面，市場處預計在10月26日舉辦招商說明會。市場經營科長姜俊銘說，該處盼能吸引知名品牌、當地美食進駐，而整體規畫將媲美百貨公司的地下街，預計明年中開始營運。

鶯歌市場去年改善1樓及地下室地坪及整體建物防水，外牆結合老街意象的磚紅牆面取代原有單調的抿石子外牆，並進行電梯及2樓美食廣場整建工程，3樓則為活動中心空間。

姜俊銘表示，過去地方認為鶯歌美食分散各處，因此配合鶯歌地理位置，在離火車站最近的鶯歌市場打造美食廣場，23間店面，含約36坪的店面3間、約3坪的店面20間，盼有連鎖品牌、在地美食進駐。

姜俊銘表示，美食廣場小坪數店面較多，會與百貨公司美食街相同有規畫有共食區，並畫分中式料理、異國料理、甜點、輕食、飲料等區域；不過受到空間限制，共食區座位難以規畫更大的距離，但都會符合防疫規範。

市場處指出，租金視攤位大小每攤約2400元至3萬元不等，只要設籍新北且年滿20歲的自然人或經政府立案之法人或商號皆可申請，並保留3%身心障礙人士及原住民名額。