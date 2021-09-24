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110年全運會聖火今起傳遞 首創三路齊發環繞全台
110年全國運動會聖火於野柳引燃後，今日正式展開傳遞，由新北市長侯友宜將聖火交給公路、鐵路及網路代表，侯友宜表示，新北首創三路傳聖火，突破過往賽會，聖火傳遞只是運動圈內人才有感的事，從7月開始就在網路上徵選火炬手，報名年齡從6歲到80歲，範圍涵蓋全台22縣市。新北用聖火跟全台交朋友，人人都有機會成為火炬手。
侯友宜說，今天聖火三路齊發，各縣市徵選的公路火炬手陸續登場，還有聖火號環島列車，以及網路活動結合線上線下互動參與，透過多元的方式傳遞熱情、希望之火。全運會首開先例與全家便利商店合作Fami霜淇淋，西瓜口味的紅色外觀，跟聖火意象結合，在炎炎夏日每個人都可以用行動挺運動賽會，一起為選手加油
今天的公路傳遞火炬手尤偉檁，服務於新北消防局新板分隊，他分享挺過6月疫情最艱難辛苦時期歷程，希望用聖火傳遞這份堅持的精神；全明星運動會的徐展元與雷艾美擔任鐵路火炬手，將搭上聖火號列車出發，希望可以抱著對運動的熱情傳遞歡樂正能量。
體育處說明，經過網路號召徵選火炬手將在不同縣市登場，環島列車上各大站會有不同名人上車，包括金曲獎歌王－阿努、台玖線樂團－馬詠恩及島嶼拼圖實踐者－蔡昇達，網路情境劇團體「中學頭條」、「極速超跑女子排球隊」全體隊員等，還有網路活動結合實際聖火傳遞的線上留言抽獎等，更多活動資訊可在「新北運動聚點」粉絲團，或至110年全國運動會官網查詢。
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