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避免羊痘疫情 新北羊隻也打疫苗

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北共有15場養羊戶，動保處協助427頭羊隻注射施打羊痘疫苗。圖／新北動保處提供
新北共有15場養羊戶，動保處協助427頭羊隻注射施打羊痘疫苗。圖／新北動保處提供

羊痘為國內甲類動物傳染病，會造成經濟嚴重危害，新北動保處指出，新北共有15場養羊戶，8月中開始巡迴養羊戶，並輔導養羊戶加強防疫，也協助427頭羊隻注射施打羊痘疫苗，防範羊痘疫情發生。

2008年6月桃園爆發台灣第1起羊痘疫情，2010年4月雲林縣再度爆發羊痘疫情，導致全台12縣市有569場傳播疫情，重創本土養羊產業，最後經過飼養羊場全面施打羊痘疫苗，疫情才獲得有效的控制。

新北動保處指出，羊痘病分為綿羊痘及山羊痘，羊痘靠動物直接接觸或間接與汙染接觸而傳播，會造成羊皮膚無毛區、呼吸道粘膜及口腔出現痘瘡，由於傳染力強，年幼羊隻發病死亡率可高達100%

貢寮羊場小農張姓畜主飼養乳羊約25頭，場內母羊多在5、6月生產，每年趁著母羊空胎期補強注射羊痘疫苗。張姓畜主說，羊隻健康無虞很少生病，乳羊免疫力好，生產的羊乳冬季溫補抵禦寒冷，鈣質略高牛奶5到10%。

新北市動保處表示，羊痘只在羊群之間傳染，不會人畜傳染，也不會傳染到其他動物身上，農戶應每年依規定對羊隻施打羊痘疫苗，有異常症狀情形，需主動向動保處疫情通報，避免疫病發生。

新北共有15場養羊戶，動保處協助427頭羊隻注射施打羊痘疫苗。圖／新北動保處提供
新北共有15場養羊戶，動保處協助427頭羊隻注射施打羊痘疫苗。圖／新北動保處提供
新北共有15場養羊戶，動保處協助427頭羊隻注射施打羊痘疫苗。圖／新北動保處提供
新北共有15場養羊戶，動保處協助427頭羊隻注射施打羊痘疫苗。圖／新北動保處提供

疫情 疫苗

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