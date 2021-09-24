北市某獅子會不戴口罩、逐桌敬酒 衛生局要查

國內仍在防疫二級警戒，不過北市某獅子會於8月28日進行會長交接晚宴時，卻沒有遵守防疫規定，逐桌敬酒、拍照，沒有戴口罩。對此，台北市衛生局表示，調查後若確定違法，將針對業者與行為人依《傳染病防治法》開罰6萬元到30萬元罰鍰。

有民眾投訴，台北某獅子會進行會長交接時，原本大家都戴著口罩，餐桌上也都有隔板，但後來參與聚會的人幾乎都沒有戴口罩、緊貼拍照未保持社交距離，而餐廳包廂內，也沒有遵守室內人數上限，甚至無視規定逐桌敬酒。

廖姓獅子會會長回應，當天出席人數約140人，共分成3包廂，還說沒有人逐桌敬酒，而是站在自己位置上互相道賀祝福，防疫期間戰戰兢兢，不可能有違規行為。

對此，北市衛生局表示，該行為已經違反《傳染病防治法》，不得離桌進行敬酒、茶等社交互動規定，將會請業者2周內提出說明，再請行為人陳述，若確實違反防疫規定，雙方都會開罰，但如果業者已不斷宣導、出面制止，盡到應盡義務，就只會罰行為人。