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獨／社子島開發爭議 北市府冒出九大聚落保留方案

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
社子島開發案反對派與開發派對立嚴重，遲遲沒有進度。圖／聯合報系資料照
社子島開發案反對派與開發派對立嚴重，遲遲沒有進度。圖／聯合報系資料照

北市社子島開發案遲遲無進展，反對派與開發派對立嚴重，市府堅持以區段徵收進行開發，引發自救會不滿。據了解，除了已公開卻難有共識的「生態社子島」A方案，北市府已草擬「九大聚落保留」的B方案，讓區段徵收面積將變小、拆遷門牌數及人數減少，預計在10月3日第二場的社子島工作坊中提出爭取居民支持。不過，社子島自救會質疑，若有新方案應在一開始就拿出來討論，工作坊第二場才提出來，是想假裝有溝通，矇騙居民過關。

根據北市府公民參與委員會7月13日的會議記錄中，地政局土地開發總隊報告，建議在疫情降級後，進行第一階段在地溝通工作，指出社子島開發案具「零和性」，必須要全區同意區段徵收或全區劃為再發展區，但是實際執行上有困難。

土開總隊在會議中還提出了A方案和B方案，希望可以透過9月26日和10月3日的2場「社子島工作坊」取得共識。在方案說明中，A方案是「生態社子島」，都市計畫面積302公頃、區段徵收面積達298公頃，拆遷門牌數2488個、有5129戶，影響人數1萬1327人。

B方案為尚未公開的「九大聚落保留」，以A方案為架構，不影響社子島主要計畫及防洪計畫，依舊有聚落紋理劃設在發展區，區段徵收面積減少為281公頃，拆遷門牌數1707個、有3084戶，影響人數6484人，保留既有聚落16.91公頃。

社子島自救會發言人李華萍表示，市府提出的B方案，居民根本沒有看過，而且圖片中的聚落也沒有被完整保存，仍然是依照A方案的作法，公園綠地直接把聚落切一半。

李華萍強調，市府有任何方案就應該要在一開始就拿出來和居民討論，不是先舉辦工作坊，假裝和居民溝通後，才要在第二場拿出來矇騙居民，且B方案也不是完整規劃，「想要拿這種替代方案蒙混過關，大多數民意沒有辦法接受」。

土開總隊今受訪時說，目前正在蒐集民眾意見，內容主要是希望能在不違反防洪計畫、都市計畫的原則下，納入反對開發方訴求保存聚落，所以B方案只是泛稱，也還沒有規劃圖，還是要等社子島工作坊討論後才會知道結果。

北市府推出「生態社子島」方案不被埋單，因此規劃「九大聚落保留」B方案，擬在社子島工作坊與居民討論。圖／讀者提供
北市府推出「生態社子島」方案不被埋單，因此規劃「九大聚落保留」B方案，擬在社子島工作坊與居民討論。圖／讀者提供

社子島 區段徵收

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