議員批電動車充電輔導團隊成效差 北市：加強宣導

台北市議員王鴻薇指出，北市府設電動車充電設備輔導團隊，免費為社區提供充電設備等諮詢輔導服務，但團隊成立近1年，不但未發出任何補助，也只開4次正式會議，成效差。

台北市都市發展局長黃一平今天表示，將持續加強宣導。

台北市議會下午召開工務部門定期大會，都發局等官員列席、備詢。國民黨籍議員王鴻薇質詢，北市電動車數量逐年攀升，配套措施也日漸重要，尤其建立充電設備，常因要拉電力緣故，導致大樓居民抗議。

王鴻薇說，台北市去年成立電動車充電設備輔導團隊，祭出補助上限新台幣300萬獎勵措施，但團隊成立近1年，卻未發任何補助，且只開4次正式會議，輔導團隊明年2月將卸任，從相關數據來看，根本一事無成。

她表示，電動車輔助需求未來只會越來越多，北市推動措施不可太過被動，要求全面檢討。

黃一平答詢時說，政策宣傳確實不足，將持續加強，並針對個案給予協助。

建築管理工程處長劉美秀表示，今年2月至今共輔導42案，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在5月時較嚴峻，所以輔導團隊未再開會，將持續追蹤，也會跟車商、管委會研議。

建管處回應，今年7月有提供「台北市社區電動車增設充電設備管理辦法參考範本」放在官網供下載，針對充電設備類型、用電荷載、構造及消防安全等有詳細解說。

建管處指出，目前公寓大廈申請設立充電設備輔導案件，共42件，均為輔導車主及社區了解設置規範、釐清用電安全及設置許可程序。