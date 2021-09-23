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新北市府邀工商大老會談 說明疫後產業發展策略

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
遠東集團董事長徐旭東（由左至右）、新北市長侯友宜、鴻海精密工業董事長劉揚偉、新北市副市長劉和然出席「新北市產業發展諮詢委員會」會議。圖／新北市經發局提供
遠東集團董事長徐旭東（由左至右）、新北市長侯友宜、鴻海精密工業董事長劉揚偉、新北市副市長劉和然出席「新北市產業發展諮詢委員會」會議。圖／新北市經發局提供

新北市政府今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」會議，邀請遠東集團董事長徐旭東、鴻海精密工業公司董事長劉揚偉等工商大老出席，並遴聘工商團體領袖、學界代表及大型企業負責人等35位先進擔任第2屆委員，會中聚焦在疫情期間新北防疫紓困作為、振興方案及疫後產業發展策略。

新北市長侯友宜指出，疫情衝擊下，市府注重企業紓困，預估減收房屋、娛樂及牌照稅共8530萬元。振興部分，更補貼新北餐館業者每家3000元，截至9月15日為止，已收案7666件。另為協助商圈復甦，補助新北21商圈辦理振興活動，金額達460萬，近期更推出「新北加倍券」，配合中央五倍券，希望將消費留在新北，促進市場、夜市、旅館及觀光工廠等業者商機活絡。

侯友宜表示，為搶攻零接觸商機，更辦理國際視訊採購商洽會，後續也將舉辦就業博覽及土地媒合會，提升就業並引入企業落地新北投資。未來十年，新北將以「雙升三創」為主軸擘畫市政願景。

侯友宜表示，首先「創造」宜居城市，拓展運動經濟、長照安養及智慧醫療，推廣樂活醫動養，包含運動科技產業異業合作、試辦銀光活力中心、整合醫療照護資源等；再來，促進傳統製造業朝向「創新」升級轉型，打造智慧城市，包含瑞芳第二產業園區、新莊Fintech金融科技園區、蘆南蘆北產專區、新店寶高智慧科技產業園區。

為加強在地企業走向新零售、供應鏈走向國際化，要「創生」地方發展，侯友宜表示，包含地方特色產業活化、市場改建與品牌再生，再輔以電商平台工具，構建新型態的在地商業模式。

經發局長何怡明（右側站立者）於會中說明疫情期間新北防疫紓困作為、振興方案及疫後產業發展策略。圖／新北市經發局提供
經發局長何怡明（右側站立者）於會中說明疫情期間新北防疫紓困作為、振興方案及疫後產業發展策略。圖／新北市經發局提供

侯友宜 疫情

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