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雙溪公有市場整修完成 環境明亮又整潔

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪區公有零售市場，在市議員林裔綺爭取經費整修下，整體環境更明亮，也更整潔了。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公有零售市場，在市議員林裔綺爭取經費整修下，整體環境更明亮，也更整潔了。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公有零售市場自三十年前落成後一直沒有進行過整修，在市議員林裔綺爭取經費整修下，目前環境大不同了，整體環境更明亮，也更整潔了，相關的友善設施也讓長者更便利，讓民眾無論前來採買或是用餐，都有更好的體驗。

這是之前會勘的畫面，可見到雙溪區公有零售市場非常的老舊，內部採光陰暗以及髒亂，甚至有燕子築巢在天花板，衛生方面造成疑慮，現在在市議員林裔綺的爭取之下，市場變得更明亮，相關無障礙設施也進行了改善。

之前的公共廁所也因為洗手台太突出導致身障人士無法進出，這次也一併改善了，還有市場入口處的高低不平坡道也重新整理，以及照明和排水，全區的油漆和天花板改善，整體讓市場煥然一新。

市議員林裔綺表示，雙溪市場興建時間很久，建物老舊而且非常的髒亂，之前邀請了市場處進行現勘，目前已經完成改善，整體環境更好，採光更明亮，對身障者也更友善，希望能繼續努力，再進行第二階段的改善。

雙溪區假日觀光人潮很多，雙溪市場位在人口集中地段，也是鐵馬族重要的休憩補給站，很有潛力行銷為雙溪觀光特色，希望藉著雙溪市場的改造，擺脫傳統市場骯髒、昏暗的形象，提升民眾用餐、購買的環境品質。

雙溪區 員林 身障者

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