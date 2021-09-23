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汐止區社會福利總清查 弱勢民眾申請免奔波

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止區公所辦理111年度的社會福利總清查，採取主動複查的作業方式，讓民眾免於奔波的同時也避免造成防疫破口。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所辦理111年度的社會福利總清查，採取主動複查的作業方式，讓民眾免於奔波的同時也避免造成防疫破口。 圖／觀天下有線電視提供

111年度社會福利總清查將於10月1日開跑，今年因應疫情影響，為了避免民眾臨櫃申請造成群聚，汐止區公所採取主動複查的作業方式，讓民眾免於奔波的同時也避免造成防疫破口，讓弱勢民眾申請更方便也更快速。

汐止區公所將於10月1日開始，辦理111年度的社會福利總清查，今年因應疫情影響，為了要避免民眾臨櫃辦理導致群聚造成防疫破口，總清查採取主動複查作業，也就是公所將依照去年申請的資料辦理複查，簡化作業流程，民眾不需前往公所臨櫃辦理。

以往的總清查工作，民眾接獲公所通知補件，需親自至區公所檢送相關文件資料，不但對身心障礙者來說相當不便，對於防疫也有不利影響，今年若需民眾說明補正，會再通知以郵寄、傳真辦理，真有必要時再臨櫃辦理補件。

汐止區長陳健民表示，每年下半年度都會進行的社會福利總清查，將在10月1日到明年的2月28日辦理，今年比較特別的是，因應疫情的關係，採取以不臨櫃辦理為主，公所將主動進行複查，複查沒問題就會完成核定，若有需要補資料，也將通知民眾，儘量以郵寄、傳真方式辦理，若是有需要臨櫃辦理，公所也有延長臨櫃辦理時間，除了正常上班時間，每周一到周五下午5點到6點也可辦理。

若是有符合社會福利申請條件的民眾，第一次辦理仍需親自前往區公所辦理，民眾若是有申辦相關疑問，可於上班時間打電話至公所查詢，或是洽詢里辦公室，也可上網查詢相關資料。

汐止 疫情

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