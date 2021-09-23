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金山親職講座玩多肉盆栽 療癒身心美化家園

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所舉辦親職教育講座，手作DIY的是多肉盆栽，不僅能夠增進親子的情感，還可以療癒身心。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所舉辦親職教育講座，手作DIY的是多肉盆栽，不僅能夠增進親子的情感，還可以療癒身心。 圖／紅樹林有線電視提供

為增進親子關係，讓父母或是照顧者與孩子相處生活更有情趣，金山區公所舉辦親職教育講座，而這次的講座相當特別，大小朋友要一起手作DIY的是多肉盆栽，大家小心翼翼的將介質土以及多肉植物種下盆栽，就像照顧者照顧孩子一樣，所有動作都不敢太大力、相當溫柔。

多肉植物具有相當多樣性，透過不同種類植物的搭配，排列出高低變化，覆土穩固再放入可愛的裝飾，多肉盆栽就完成，而其實透過多肉盆栽的手作DIY，不僅能夠增進親子的情感，還可以療癒身心。

金山區長廖武輝指出，不少盆栽愛好者都會種植多肉植物，一來相當好照顧，二來可愛的多肉為家園美化，讓家多了一些柔和感，而金山區公所也期待，透過製作多肉盆栽的親職講座，可以創造更多代間的話題與互動，要讓多肉盆栽牽起代間的情感。

盆栽 金山 多肉植物

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