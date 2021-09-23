快訊

後悔綁定了嗎？ 五倍券、加碼券「亂象」一次看

神蹟展現 石門茄苳腳福德宮爐主擲出「立筊」

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門山區的茄苳腳福德宮參加擲筊的信眾擲出了立筊，其中一個筊就這樣立在八仙綵上，成為值年爐主。 圖／紅樹林有線電視提供
石門山區的茄苳腳福德宮參加擲筊的信眾擲出了立筊，其中一個筊就這樣立在八仙綵上，成為值年爐主。 圖／紅樹林有線電視提供

石門山區的茄苳腳福德宮，每年都會在中秋節進行福德正神安座紀念慶典，並且舉辦值年爐主的擲筊儀式，今年驚喜的出現神蹟，一位參加擲筊的信眾擲出了立筊，其中一個筊就這樣立在八仙綵上，而最後這位信眾也順利聖筊最多次，成為值年爐主。

石門區尖鹿里6到9鄰的信仰中心，就是位在山區的茄苳腳福德宮，裡頭所供奉的主神土地公，就是以往農業時代的田頭土地公，而每年都會在中秋節進行值年爐主的擲筊儀式，今年卻出現神蹟，一位參加擲筊的信眾擲出了立筊，其中一個筊就這樣立在八仙綵上，其他的信中靠近研究，也看不出到底是為什麼卡在那。

尖鹿里長邱朝欉說，每年中秋節就是茄苳腳福德宮的福德正神安座紀念慶典，也都會在這一天選出隔年值年爐主，所有會員齊聚擲筊來決定，最多聖筊的人就是爐主，而第一輪有兩人擲出相同數量，在最後一輪羅姓信眾擲第一次，就出現了立筊，讓例行的儀式變得相當驚奇。

茄苳腳福德宮主委羅春福表示，最後這位羅姓信眾順利聖筊最多次，成為值年爐主，而擲出立筊更是讓爐主與信眾們都感到神奇又開心，現在這個立筊還原封不動的放置在原地，廟方人員也趕緊圍起來，就是希望這個神蹟可以持續的久一些，讓所有信眾們都可以一睹神蹟，也為自己添個好運。

中秋節 石門

延伸閱讀

假檢老哏騙老婦面交60萬 女警計中計埋伏負傷擒車手

造橋萬緣寺回饋十方信眾 捐贈苗栗縣6萬支1cc空針

要擺脫鬼屋稱號 石門「海灣新城」前出現藝術品

梧棲浩天宮今陞梁大典 信眾高喊：進喔

相關新聞

神蹟展現 石門茄苳腳福德宮爐主擲出「立筊」

石門山區的茄苳腳福德宮，每年都會在中秋節進行福德正神安座紀念慶典，並且舉辦值年爐主的擲筊儀式，今年驚喜的出現神蹟，一位參加擲筊的信眾擲出了立筊，其中一個筊就這樣立在八仙綵上，而最後這位信眾也順利聖筊最多次，成為值年爐主。

新北市府邀工商大老會談 說明疫後產業發展策略

新北市政府今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」會議，邀請遠東集團董事長徐旭東、鴻海精密工業公司董事長劉揚偉等工商大老出席...

北市不在籍長者接種第二劑AZ 今明兩天受理電話登記

針對未設籍台北市75歲以上、原住民65歲以上長者接種AZ第二劑，北市各區公所今天開放電話登記安排接種，至明天上午12時止...

入秋首波主打河濱美景 新北「黃金雨大道」低調美登場

新北河濱公園在四季都有不同景緻，隨氣候入秋，台灣欒樹營造出的「黃金雨」景緻，也將成為本季河濱美景的首波主打，讓民眾伴隨秋...

新北人潮儀表板管制放寬 露營場開放6指引要遵守

新北市長侯友宜宣布，從明天起新北市降為二級警戒，新北市的人潮儀表板管控標準也鬆綁，景點的人潮容留量提升至80%，人流量達...

新北幼兒園感染結案 侯友宜：明起降為二級警戒

新北市今天0確診，新北市長侯友宜表示，幼兒園及社區感染案告一段落，中央宣布正式結案，總隔離人數1003人，全部採檢陰性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。