神蹟展現 石門茄苳腳福德宮爐主擲出「立筊」

石門山區的茄苳腳福德宮，每年都會在中秋節進行福德正神安座紀念慶典，並且舉辦值年爐主的擲筊儀式，今年驚喜的出現神蹟，一位參加擲筊的信眾擲出了立筊，其中一個筊就這樣立在八仙綵上，而最後這位信眾也順利聖筊最多次，成為值年爐主。

石門區尖鹿里6到9鄰的信仰中心，就是位在山區的茄苳腳福德宮，裡頭所供奉的主神土地公，就是以往農業時代的田頭土地公，而每年都會在中秋節進行值年爐主的擲筊儀式，今年卻出現神蹟，一位參加擲筊的信眾擲出了立筊，其中一個筊就這樣立在八仙綵上，其他的信中靠近研究，也看不出到底是為什麼卡在那。

尖鹿里長邱朝欉說，每年中秋節就是茄苳腳福德宮的福德正神安座紀念慶典，也都會在這一天選出隔年值年爐主，所有會員齊聚擲筊來決定，最多聖筊的人就是爐主，而第一輪有兩人擲出相同數量，在最後一輪羅姓信眾擲第一次，就出現了立筊，讓例行的儀式變得相當驚奇。

茄苳腳福德宮主委羅春福表示，最後這位羅姓信眾順利聖筊最多次，成為值年爐主，而擲出立筊更是讓爐主與信眾們都感到神奇又開心，現在這個立筊還原封不動的放置在原地，廟方人員也趕緊圍起來，就是希望這個神蹟可以持續的久一些，讓所有信眾們都可以一睹神蹟，也為自己添個好運。