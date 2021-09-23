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北市不在籍長者接種第二劑AZ 今明兩天受理電話登記

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

針對未設籍台北市75歲以上、原住民65歲以上長者接種AZ第二劑，北市各區公所今天開放電話登記安排接種，至明天上午12時止，並安排於9月25日接種。

北市民政局指出，為避免長者南北奔波舟車勞頓，方便居住於台北市、但戶籍不在台北市的長者接種疫苗，北市府今天下午1時30分開放12區公所專線電話，接受未設籍長者電話登記，並安排於9月25日接種AZ第二劑疫苗。

民政局指出，電話受理時間為今天下午1時30分至下午5時及明天上午8時30分至上午12時止，前往接種時，請記得攜帶身分證、健保卡及接種紀錄黃卡。北市府表示，只要有足夠的疫苗，都很願意為未設籍的長者服務，請符合資格且實際居住於台北市未設籍的長者多加利用。

台北市12區公所疫苗登記專線電話。圖／北市府提供
台北市12區公所疫苗登記專線電話。圖／北市府提供

北市 疫苗 健保卡

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