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95歲老兵戰時耳膜破損 手寫信曝苦獲贈助聽器

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
翟伯伯在九三炮戰中受到炮擊造成聽力受損（右2），獲配高性能助聽器時激動哽咽。圖／新北社會局提供
翟伯伯在九三炮戰中受到炮擊造成聽力受損（右2），獲配高性能助聽器時激動哽咽。圖／新北社會局提供

新北有名95歲翟伯伯曾參與九三炮戰，耳膜被炸開的炮彈震動受傷，隨著年紀老化聽損更嚴重，不僅與妻子成雞同鴨講，就連過馬路都被駕駛搖下車窗開罵，但翟伯伯僅靠補助生活無法購買助聽器，新北社會局媒合價值百萬的助聽器，翟伯伯今日受贈更哽咽落淚表達感謝。

今年8月新北輔具中心接連接到翟伯伯的5封手寫信，經社工聯繫後得知，翟伯伯雙耳極重度聽力問題，嚴重影響到其生活、家人間因為缺乏溝通，彼此成了最熟悉的陌生人，甚至也把自己封閉起來。

翟伯伯手寫信中提到，生活補助無法讓他買奢侈的助聽器，不僅無法聽見他人講話，談話皆大聲回答，就連聲帶都有受損，想購買助聽器減少聲帶損傷。而翟伯伯信件尾端還以「患疾老人親筆叩呈」，令人鼻酸。

新北輔具中心指出，剛好與虹韻助聽器公司的捐贈專案，社工立刻聯繫翟伯伯妻子，最後順利讓翟伯伯戴上助聽器，終於聽到許多聽過但陌生的聲音。

虹韻總經理王安表示，公司推動「聽見愛希望工程」公益活動已經第3年，這次為響應新北市政府「好日子愛心大平台」，特別送出市值100萬元共21台的Phonak助聽器，以及後續的助聽技巧課程，給經濟弱勢又有聽覺障礙的民眾。

新北市社會局長張錦麗說，這次受贈對象為具有低收或中低收證明，或領有社福補助者，聽損程度在輕度至重度40分貝至90分貝之間，由輔具中心進行評估，再由虹韻指定的門市給予裝配。

翟伯伯手寫5封信向新北輔具中心請求協助。圖／新北社會局提供
翟伯伯手寫5封信向新北輔具中心請求協助。圖／新北社會局提供

社工 老化

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