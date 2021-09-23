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入秋首波主打河濱美景 新北「黃金雨大道」低調美登場

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
綠意盎然的新北河濱自行車道換上秋季限定的金黃衣裝。圖／新北市水利局提供
綠意盎然的新北河濱自行車道換上秋季限定的金黃衣裝。圖／新北市水利局提供

新北河濱公園在四季都有不同景緻，隨氣候入秋，台灣欒樹營造出的「黃金雨」景緻，也將成為本季河濱美景的首波主打，讓民眾伴隨秋風暢遊新北河濱時體驗另一番景緻。

新北坐擁大面積高灘地，河濱自行車道更是大小朋友最愛之處，能邊運動邊享受沿途河岸風光，其中值得注意的是，河岸邊不同的植物，隨四季更迭各有不同韻味。如今隨氣候漸轉涼的入秋時節，沿線台灣欒樹的金黃色小花，也將慢慢隨風搖曳而下，營造出「黃金雨」景緻，更讓新北河濱沿線成黃金雨大道，市民在隨秋風暢遊河濱時，也能感受有別於夏季的不同景緻。

高灘處指出，新北河濱最佳賞花地點有兩處，其中一處位於大漢溪右岸媽祖田河濱公園沿線步道，民眾可由土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線即有為數眾多台灣欒樹。 另一處則在大漢溪左岸樹林河濱公園露營區周邊自行車道沿線，位置在樹林區八德街及館前路口，民眾可注意沿線1k+500至3k處，即可看到為數眾多台灣欒樹。

高灘處補充，台灣欒樹又稱四季樹、四色樹等，是台灣原生種植物，屬道路景觀常用樹種，一年四季都有現不同樣貌，春季冒鮮紅嫩芽、盛夏滿樹青翠欲滴；秋季9～10月間開黃花，當鮮黃花瓣飄落時，有如黃金雨般浪漫迷人，故台灣欒樹也稱「台灣金雨樹」；到花謝後，淡紅色果實於11～12月成熟，漸轉為紅褐色，又是另一番景緻。

台灣欒樹沿線紛紛綻放，成為最美的黃金雨大道。圖／新北市水利局提供
台灣欒樹沿線紛紛綻放，成為最美的黃金雨大道。圖／新北市水利局提供
位於大漢溪右岸媽祖田河濱公園欒樹綻放。圖／新北市水利局提供
位於大漢溪右岸媽祖田河濱公園欒樹綻放。圖／新北市水利局提供

新北 自行車 車道

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