入秋首波主打河濱美景 新北「黃金雨大道」低調美登場

新北河濱公園在四季都有不同景緻，隨氣候入秋，台灣欒樹營造出的「黃金雨」景緻，也將成為本季河濱美景的首波主打，讓民眾伴隨秋風暢遊新北河濱時體驗另一番景緻。

新北坐擁大面積高灘地，河濱自行車道更是大小朋友最愛之處，能邊運動邊享受沿途河岸風光，其中值得注意的是，河岸邊不同的植物，隨四季更迭各有不同韻味。如今隨氣候漸轉涼的入秋時節，沿線台灣欒樹的金黃色小花，也將慢慢隨風搖曳而下，營造出「黃金雨」景緻，更讓新北河濱沿線成黃金雨大道，市民在隨秋風暢遊河濱時，也能感受有別於夏季的不同景緻。

高灘處指出，新北河濱最佳賞花地點有兩處，其中一處位於大漢溪右岸媽祖田河濱公園沿線步道，民眾可由土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線即有為數眾多台灣欒樹。 另一處則在大漢溪左岸樹林河濱公園露營區周邊自行車道沿線，位置在樹林區八德街及館前路口，民眾可注意沿線1k+500至3k處，即可看到為數眾多台灣欒樹。