金山磺港籃球場垃圾留滿地 清潔隊裝監視器對付

新北市金山區磺港籃球場場地設備完善，還有夜間照明，長久以來都是金山區年輕學子及社團、協會熱門打球的地點，9月16日疫情疏緩，籃球場再度起用，但民眾亂丟垃圾，已加裝監視器，違者可依違反廢棄物清理法最高罰6000元。

金山區磺港籃球場已在17日由金山區清潔隊協助裝設監視器完成，監視器鏡頭朝向球場休息區左右兩側，打球民眾如果將隨身攜帶的裝水寶特瓶遺留在球場內，或任意丟棄食物包裝袋的等垃圾，所有惡意行為將會全數收進鏡頭內，作為後續追究責任的依據。

金山區長廖武輝表示，磺港籃球場場地設備完善，還有夜間照明，長久以來都是金山區年輕學子及社團、協會熱門打球的地點，每月平均人次將近600人次，暑假期間7到8月更可多達1000人次，為了方便民眾垃圾放置，公所去年在球場內已設置設垃圾桶。

但自9月16日疫情疏緩，籃球場再度起用，民眾打球人數回升，熱愛籃球運動是好事，但是民眾打完球離開時沒有將自身帶來的垃圾放置垃圾桶也沒有帶走，製造環境髒亂，公所清潔隊及磺港里長共同會勘後加裝了移動監視器，呼籲民眾共同維護籃球場環境，才能維持大家打球的品質。

金山區清潔隊長蔡惟光表示，有關磺港籃球場屢遭民眾隨意棄置廢棄物，如查隨意棄置廢棄物行為人，將依廢棄物清理法最高處6000元，並將研議將違規照片做為現場告示，以茲警惕。環境維護大家一起來，讓我們ㄧ起讓金山環境變的更美好。