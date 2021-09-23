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新北人潮儀表板管制放寬 露營場開放6指引要遵守

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜宣布，從明天起新北市降為二級警戒，露營場也正式開放，新北市觀光旅遊局則針對露營場開放補充6點指引內容，提醒民眾仍要做好防疫措施。圖／新北市觀旅局提供
新北市長侯友宜宣布，從明天起新北市降為二級警戒，露營場也正式開放，新北市觀光旅遊局則針對露營場開放補充6點指引內容，提醒民眾仍要做好防疫措施。圖／新北市觀旅局提供

新北市長侯友宜宣布，從明天起新北市降為二級警戒，新北市的人潮儀表板管控標準也鬆綁，景點的人潮容留量提升至80%，人流量達40％才會發布預警通知，露營場也正式開放，新北市觀光旅遊局則針對露營場開放補充6點指引內容，提醒民眾仍要做好防疫措施。

侯友宜表示，新北市的景區人潮控管鬆綁，人潮容流量提升至8成、預警通知提升至4成、人潮分流改成6成，人車管制改至80%，至於露營場也正式開放。

觀旅局長蔣志薇補充，露營場指引重點包含單一出入口管制、實聯制、量體溫；除用餐外應全程戴口罩，非同住親友不得同帳共食；淋浴間使用後有專人清潔消毒；員工應接種疫苗或至少有快篩陰性證明；員工確診應停業3日並進行消毒。

露營 侯友宜

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