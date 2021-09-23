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健康通行證恐打壓店家經濟 北市：並非要限制民眾內用

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市府欲推健康通行證，店家卻擔憂恐打壓商家經濟。聯合報系資料照
北市府欲推健康通行證，店家卻擔憂恐打壓商家經濟。聯合報系資料照

北市長柯文哲本月16日指出，北市要建立「健康通行證」，透過台北通與健保資料庫連結，打滿2劑疫苗者可進行老人共餐等活動，但北市議員許淑華接獲店家陳情，部分商家擔憂此作法恐讓許多民眾無法到餐廳內用、消費，認為市府應再思考。

許淑華今在北市議會警政衛生委員會上質疑，健康通行證到底是誰的提議，很多店家都在批評，如果真的要推行此政策，已接受完整疫苗接種的民眾，對店家當然沒影響，但如果沒有，就很多人就無法去餐廳內用、消費，恐嚴重衝擊商業經濟。

黃世傑回應，健康通行證為府方的政策，應為一個E化工具。許淑華馬上接著說，「那使用實名制就好了啊」，現在已有很多店家串聯，北市若真的要推健康通行證，那這些店家都將提出意見，畢竟原本每個人都能去店家內用，認為政策執行應面面俱到，不要製造問題做噱頭，反造成店家損失，建議該政策應再做思考。

黃世傑會後接受採訪時表示，健康通行證其實是屬於北市資訊局主責，但要有相關資料，還是得與中央健保資料庫系統介接，這部分就與衛生局有關；北市府原意是想推E化，未來疫苗施打紀錄、檢驗結果都可放在台北通上，成為一種「通行證」，並非是要限制民眾進餐廳內用。

對於健康通行證是否設定為「台北版的健康存摺」？黃世傑表示，確實是這樣的概念，但未來通行證要如何運用，還要看府方決定，先前環南市場爆發群聚感染時，市府也推相關通行證，進出市場都不用帶疫苗黃卡，嗶一下即可。

北市 疫苗 許淑華 健康通行證

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