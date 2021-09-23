入秋吃蟹正值時 新北推萬里蟹鱻好食節

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，新北市長侯友宜今天表示，「萬里鱻蟹好食節」開賣，希望透過電商讓大家都能嚐鮮。

秋季正是萬里蟹的盛產時節，新北市政府農業局今年以產季、品蟹、時節為主軸，推出「萬里鱻蟹好食節」，今天特別舉辦和MOMO電商合作的通路記者會。

侯友宜說，萬里蟹推出10年來，首次面臨疫情，為強化產地行銷通路，農業局輔導漁民、水產盤商，與MOMO電商合作，透過新北望月樓、台北凱達大飯店，推出線上福袋、外帶提貨券，與59家餐廳共同行銷，讓市民朋友們，有更多方式，宅在家就能享受萬里蟹的好滋味。

侯友宜表示，漁民積極落實生態保育精神，僅捕撈成熟、飽滿的螃蟹。他期盼透過萬里蟹的行銷發展，破除傳統產業與電商科技的藩籬，鼓勵更多農漁產品加入智能行銷，吸引更多年輕人返鄉投入農漁產業。

市府表示，配合萬里鱻蟹好食節活動，特別美化富基、野柳、淡水、龜吼等漁港，希望讓前往產地旅遊的朋友，能夠看的到、吃的到、買的到萬里蟹。