新北擴大楓江地區都計辦公展 整頓違章林立亂象

新北市繼整頓五股垃圾山及塭仔圳等地後，擴大楓江附近地區都市計畫，今起公開展覽30天，藉以改善溪北地區違章鐵皮工廠林立的產業失序發展亂象，提供民眾宜居工作及生活環境。

新北市政府指出，擴大楓江附近地區都市計畫範圍，包括中山高速公路以南、二重疏洪道以西的非都市土地、都市計畫區間包括農業區及部分新北產業園區土地，總面積309.03公頃。

新北市城鄉發展局綜合規劃科長張琬如表示，楓江地區仍為非都市計畫土地，導致產業失序發展而違章鐵皮工廠林立，市府繼整頓五股垃圾山及塭仔圳等地亂象後，推動「擴大楓江附近地區都市計畫」，今天起公開展覽30天。

她指出，擴大楓江地區都市計畫案需經2級都市計畫審議委員會審議，目前未列拆遷時間表，未來全區49%土地將列產業專用區，其它規劃為各2%的住宅區及商業區，其餘多列入道路綠地等公共設施用地。公展期間所收集並整理民眾意見，預定明年送新北市都委會審議。

她表示，楓江地區是新北市溪北（大漢溪以北）存在較大面積違章鐵皮工廠的區域，因此，市府近來展開整體規劃，除規劃推動五股泰山輕軌建設，中港大排也將能延續新莊段的整建，營造綠美化的親水河川空間，再造宜居的工作及生活環境。

新北市城鄉局指出，擴大楓江附近地區都市計畫將於10月5日、10月12日舉辦公開展覽說明會，針對都市計畫內容、整體開發方式及程序進行說明，聽取當地民眾意見，納入後續都市計畫審議參考，以確保市民權益及地方建設推動。