期程、規畫都沒有！編28億買疫苗 北市：怎麼買再討論

台北市議員簡舒培說，就算是流感疫苗也會報廢，畢竟疫苗有有效期限，北市府還沒決定何時公開上網採購、要購買什麼牌子疫苗、如何購買疫苗、購買到的疫苗是給台北市民用，還是中央統籌。簡問是否知道AZ、莫德納等疫苗有效期限為何，北市衛生局長黃世傑則回答不知道。

簡舒培說，明年中央採購總計8000萬劑，若北市順利買到疫苗，「如果過期了，這筆帳算誰的？」現在北市府連疫苗期限都不知道，就編列28億預算想要買疫苗，但卻連怎麼買、何時買等問題都不知道，明年台北市長柯文哲拍拍屁股就走了，這筆帳算誰的？

北市議員王世堅也說，大部分議員不分藍綠都會支持購買疫苗，但被市府要跟法務單位詢問確認，北市自購的疫苗是否只為北市民所用，畢竟這是北市預算，買疫苗給北市民施打，是天經地義的事。

但目前如台積電、郭台銘、慈濟等企業採購到的疫苗，全都交給中央統籌，依照傳染病防治法，所有防疫資源，尤其是疫苗，都要由中央統籌調度，也就是說，若北市通過預算購買疫苗，屆時難道是拿台北市民繳的稅金、北市的預算、北市府及北市議員的好意，卻都交給中央統籌？

黃世傑會後解釋表示，確實上述幾間企業購買到的疫苗都交由中央統籌調度，目前也沒有地方機關自己買、自己用的先例，會編列預算是基於雙北5月疫情爆發，6、7月疫苗嚴重不足，「當時中央不斷喊說採購疫苗，卻都沒看到影子」，7、8月召開專家會議時，當時認為有需要自購疫苗，因此才編列預算。

黃世傑說，如今中央自購的疫苗陸續到貨，國外也不斷贈送疫苗，但仍依希望能先編列預算，否則臨時要用時，就需動用到二備金；另考量高風險長者及民眾有施打第3、4劑疫苗的需求，所以編列預算後，未來會比較好運用。對於採購疫苗的時程及計畫，黃世傑僅回應，先編預算，至於如何買、何時買、怎麼打，還要再討論。