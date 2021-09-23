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北市編28億元預算自購疫苗 衛生局：不清楚細節

中央社 / 台北23日電

北市政府為自購COVID-19疫苗編列新台幣28億元預算，多名議員今天對可行性提出質疑，衛生局長黃世傑坦承，這不是衛生局可以單獨決定的，不清楚細節，可能會有變數。

黃世傑今天列席台北市議會警政衛生委員會會議，議員簡舒培質疑，中央已經採購近8000萬劑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如果議會通過編列在衛生局底下、新台幣28億元採購疫苗的預算，衛生局何時執行？

黃世傑回應，這不是衛生局可以單獨決定的，政策及合約制定、採購期程與管道都是市長層級大家一起討論。

議員許淑華詢問黃世傑是否知道目前啟動的狀況、後續是否有再開會討論如何採購疫苗？黃世傑說，8月9日舉行完專家諮詢委員會，市長柯文哲隔日確定要開始進行採購疫苗後，據他了解就沒有再討論細節、細節他沒有完全掌握。

許淑華指出，連衛生局長都不清楚購買疫苗的細節是一個很大的問題，要買疫苗她當然100%支持，但計畫到底在哪裡？接下來要如何處理、採購管道等都無法提出，台北市民將無法信服，更會讓自購疫苗變成假議題。

議員阮昭雄詢問，究竟買不買得到疫苗？黃世傑說，他不是很清楚，專家諮詢委員會僅討論有無需要第3劑疫苗，儘管會議上有不同意見，最後仍做出可以編預算的決議，若已有預算，真的要買的話會比較好運用，不過最後是不是一定會去買，可能有變數。

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