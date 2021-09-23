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禾馨供網紅自費驗抗體 北市衛生局：不一定要罰

中央社 / 台北23日電

禾馨診所在中央開放、北市核准前便提供網紅「四叉貓」自費驗抗體服務，台北市衛生局長黃世傑今天說，禾馨將在明天提供書面說明，參酌後決定是否開罰，沒有說一定要裁處。

黃世傑今天列席台北市議會警政衛生委員會會議，對於禾馨診所提供自費檢驗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗體服務一事，台北市議員王世堅指出，人民都有檢驗自己的權利，而法律是為人民服務，不解北市衛生局為何要開罰。

黃世傑回答，中央目前僅開放指定醫事檢驗機構執行公費血清抗體檢測，沒有開放一般民眾自費檢驗，禾馨雖然是合法檢驗機構，但執行中央沒有開放、且沒有經過地方衛生局根據醫療法核定收費金額的檢驗。

黃世傑表示，沒有說一定要罰禾馨，昨天中央已經有開會討論是否要開放民眾自費驗抗體，初步了解，可能會開放，並由地方核定價格，且要求檢驗機構要充分告知結果的意義，但還要等中央宣布，希望盡快宣布讓地方政府有所依循。

針對是否開罰禾馨，黃世傑說，目前還在調查階段，正努力釐清相關規定，沒有說一定要裁處。

台北市衛生局醫事管理科科長何叔安補充，禾馨醫療旗下的慧智醫事檢驗所是合法醫事檢驗機構，執行的血清抗體檢驗也是合法醫療行為，加上中央擬開放民眾自費檢驗，將在明天參酌禾馨的書面說明後，決定是否要開罰。

衛生局 北市 禾馨診所

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