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議員轟疫苗28億是空頭支票 官員也打臉柯：沒預防預算

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府明年度編列28億預算自購第三劑疫苗，市長柯文哲稱這是預防性預算，苗博雅今天問主計處長鄭瑞成，「我國預算法，什麼叫預防性預算？」鄭瑞成回應，以他所知範圍是沒有，應該是柯市長順口講出。記者林麗玉／攝影
北市府明年度編列28億預算自購第三劑疫苗，市長柯文哲稱這是預防性預算，苗博雅今天問主計處長鄭瑞成，「我國預算法，什麼叫預防性預算？」鄭瑞成回應，以他所知範圍是沒有，應該是柯市長順口講出。記者林麗玉／攝影

北市府明年度編列28億預算自購第三劑疫苗，市長柯文哲昨在議會備詢時也表示，編列這筆預算為預備性預算。北市議員苗博雅今天問主計處長鄭瑞成，「我國預算法，什麼叫預防性預算？」學理上有哪個學者提出過「預防性預算？」鄭瑞成回應，以他所知範圍是沒有，應該是柯市長順口講出。

議員苗博雅質疑，目前台北市對於即將採購什麼疫苗品牌？採購後的施打順序毫無規畫，市府就開了28億元的空頭支票，試圖跟台北市議會要預算，質疑「28億納稅人的血汗錢，究竟會買到什麼？」北市財政局今天赴議會工作報告，苗博雅問處長鄭瑞成，什麼是預防性預算？什麼具體計畫都沒有就要議員同意？

鄭瑞成說，根據預算法，據他所知，編列預算應該是沒有預防性預算這個項目，不過鄭也提到，應該是北市府110年要採購第三劑疫苗，因為是預防性的採購，所以市長才會順口講編這筆預防性預算。

苗博雅質疑，預防性預算只有第一預備金、第二預備金及災害準備金，屬於比較緊急的性質，一般預算計畫不是應該都要有比較具體的東西，才能來規畫編列，但為何自購疫苗無相關具體計畫，但柯市長一而再、再而三說要編列預防性預算，這個概念到底是誰給柯市長？

苗博雅質疑，柯市長不應該自創新名詞，就要開一個28億元的空頭支票，就要議員同意通過自購第三劑疫苗的預算。

苗博雅說，就此看來，台北市目前針對自購疫苗一事，就是沒有具體計畫，他要求台北市政府需於總質詢前提出完整計畫，否則議會不能空白支票通過預算。

北市 疫苗 苗博雅

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