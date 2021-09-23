板橋社區大樓383人全採陰 自主健康管理期滿可打疫苗

板橋某社區大樓住戶在今天凌晨解隔，新北市長侯友宜表示，這383人全部採陰，回到家要做好自主健康管理，在自主健康管理期間結束後，就會安排施打疫苗，增加群體保護力，這個部份後續會做好安排。

板橋某大樓住戶解隔，7天自主健康管理期滿後，就可以回去上班，但學生不能去上學，侯友宜表示，這也是按照中央的相關的規定，因為在學生的保護上，中央會有更多考量，新北尊重中央的考慮以及中央的相關規定來辦理。

新北某幼兒園累計33人確診，截至昨日無新增案例，被問及是否可以結案，侯友宜表示，新北一直在做分析，因為結案要由中央來做一個完整的判定，目前為止，不管是匡列的第一層、第二層，所有的居家隔離目前採取都是陰性，還有在社區裡面，未來還有自主健康的七天，會做好持續的監控，是否要不要結案，還會再跟中央繼續的討論。

侯友宜表示，板橋某大樓住戶是昨天半夜才確定全部採陰，也要等中央跟地方再三做好確認，才可以由中央來做判定，目前是相對的穩定，朝好的方向在走。