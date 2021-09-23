中央擬開放自費驗抗體 北市：費用由地方自訂
網紅「四叉貓」在台北市禾馨診所檢測他接種高端疫苗後生成的抗體，但目前中央疫情指揮中心尚未開放民眾自費檢測抗體，引發外界議論。指揮官陳時中表示，9月22日會召開應變會議，針對相關抗體的檢驗後續做出指引，讓國人得以依循，北市衛生局長黃世傑今表示，初步了解，公費抗體鑑驗機構可提供民眾自費檢驗，但最終仍須等中央宣布指引。
北市議員王世堅在北市議會警政衛生委員會中指出，四叉貓爆出自費檢驗抗體生成，黃世傑跳出來譴責，但實際上，任何市民都有檢驗自己身體的權力，不管醫療院所還是民間檢驗所，都會讓民眾進行檢驗，更令人不解的是，市府責罰是禾馨是該診所所替民眾檢驗「收費」而遭罰，「收費錯了嗎？難道他是勞動服務嗎？」
黃世傑回應，禾馨診所及旗下慧智醫事檢驗所，確實都在可執行COVID-19公費抗體檢測醫療院所名單內，但中央尚未開放一般民眾自費檢驗，而且檢驗費用也要按照醫療法報地方衛生局核定，禾馨當初有來申請，但中央指引沒開放，所以市府也沒核定，「也沒說一定要罰他（禾馨），只是依醫療法，醫療機構執行業務的費用，若訂太高對市民不好，訂太低不符合成本。
黃世傑表示，昨天中央有召開應變會議進行討論，「初步了解，目前執行公費抗體檢驗的機構，暫時可以協助一般民眾自費檢驗，而且中央不限制上限及統一價格，由地方自訂費用」。但仍需等中央宣布指引後，才能有所依循。
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