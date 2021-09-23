新北擴大楓江附近地區都市計畫 今起公展30天

新北泰山楓江地區屬農業區，卻有許多違規鐵皮工廠，去年啟動擴大楓江附近地區都市計畫，今起公開展覽30天，將於10月辦理4場說明會。新北城鄉局指出，該地區將以產業專用區為主，公展後會收集民眾意見，盼明年能送新北市都委會審議。

擴大楓江附近地區都市計畫將以產業型發展定位為主，範圍包括中山高速公路以南、二重疏洪道以西之非都市土地、都市計畫區間夾雜的農業區，並將新北產業園區納入，總面積達到309.03公頃。

城鄉局長黃國峰說，楓江地區現況環境品質低落、景觀不佳、消防安全堪慮且公共設施用地不足，配合五股交流道增設匝道改善工程、五股泰山輕軌建設等建設，並延伸新北、新莊知識產業園區，以擴大都市計畫方式改善土地違規使用。

城鄉局綜合規劃科長張琬如說，該區分別有產專區、住宅區、商業區，但根據國土計畫、都市計畫都以產業開發型態為主，未來會以產專區為主，並座落於原本範圍內非都市計畫的新北產業園區，與其附近區域。

張琬如表示，產專區的產業型態，會以新北產業園區原本的零件等工廠為主，其餘則是上下游的產業群聚跟周邊性衍生的生產性服務；而過去公告階段，民眾關心期程、分配等議題。

城鄉局表示，說明會將在10月5日、12日的10時、14時分別在五股勞工活動中心、泰山區公所舉辦，同時於「我愛陳香菊」臉書直播。除了針對都市計畫內容、整體開發方式和程序說明外，也會聽取民眾意見，納入都市計畫審議的參考。