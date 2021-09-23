北市滿75歲未設籍者第2劑AZ疫苗 開放電話預約

75歲以上長者第2劑AZ疫苗開始施打，台北市政府宣布，未設籍的長者，今天下午及明天上午可以打電話到各區公所預約，將統一安排在25日接種。

台北市副市長蔡炳坤今天表示，7月9日以前在台北市接種第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗的75歲以上長者已經可以接種第2劑疫苗，不過有一些長者雖然住在台北市，但沒有設籍在台北市，所以今天開始開放電話預約。

蔡炳坤說，電話預約時間為今天下午1時30分到5時，以及明天上午8時30分到12時，長者只要打電話到各區公所登記，公所同仁就會協助安排並告知25日的接種時間及醫療院所。

蔡炳坤向各里里長、鄰長們拜託，若里民有75歲以上長者或是65歲以上原住民，且第1劑AZ疫苗是在台北市接種的，可以互相提醒。

此外，蔡炳坤指出，目前一共有4種疫苗正在進行接種，除了75歲以上長者的第2劑AZ疫苗外，還有校園BNT疫苗接種計畫、75歲以上長者的第2劑莫德納疫苗，以及中央預約第9輪的第2劑高端疫苗。

蔡炳坤說，儘管樂於看到更多人能夠接種疫苗，仍呼籲中央要好好規劃，因為對北市而言，醫療量能相對充裕，對其他縣市恐怕就會有一定的困難度，中央應更周延並考慮地方的執行能量。

至於70以上長者的第2劑莫德納疫苗，以及未設籍北市的75歲以上長者第2劑莫德納疫苗，蔡炳坤說，目前正在討論階段，中央預計在28日配發疫苗，將一併處理，長者不用擔心。