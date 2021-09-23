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打完BNT禁激烈運動 北市體育班選手兩難：不想荒廢

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市12歲以上、未滿18歲的青少年，昨起開打BNT疫苗。圖／北市教育局提供
北市12歲以上、未滿18歲的青少年，昨起開打BNT疫苗。圖／北市教育局提供

北市12歲以上、未滿18歲的青少年，昨起開打BNT疫苗，北市教育局也在9月中旬，行文各級學校，在學生打完疫苗後兩周內避免激烈運動，設有體育類型藝才班的學校坦言對學生選手是很大的挑戰。麗山國中校長張幸愉表示，好不容易可以實體上課，學生選手普遍不希望荒廢訓練，例如，手球隊可以做肌力訓練，不做實際投擲動作。

教育局表示，本次疫苗校園集中接種對象為國中、高中職、位於本市五專前三年，包含特教學校、實驗教育及外僑學校等計147校，媒合醫院為北市聯合醫院7大院區、31家合約醫療院所；符合接種資格學生總數共計15萬9233人。昨日已替6所校園進行疫苗施打，實際施打率96.5%。

教育局也在9月中旬，行文各級學校，在學生打完疫苗後兩周內，調整體育課課程內容，例如安排體育活動的競技解說，或者以緩和的健身操代替激烈的競賽對打。

復興高中劉桂光表示，體育課規劃改成室內靜態活動，例如講解競賽規則，避免動態課程，包含舞蹈班的課程也要調整，不讓同學在練習時做激烈的運動，他坦言，調整課程內容對於藝才班的挑戰確實比較大。

麗山國中校長張幸愉表示，在停課期間，藝才班同學進行的訓練抽象，好不容易可以實體上課，學生選手普遍不希望荒廢訓練，因此調整訓練強度，盡量選擇和緩的練習，例如，手球隊可以做肌力訓練，不做實際投擲動作。

疫苗 體育 教育局

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