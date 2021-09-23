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不會被放生 北市非在籍長者第二劑AZ今明電話預約接種

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，75歲以上非設籍北市長者，若第一劑施打AZ疫苗且達十周以上，台北市從今天下午1點半到5點；明天9月24日上午8點半到中午12點開放長者電話預約。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤表示，75歲以上非設籍北市長者，若第一劑施打AZ疫苗且達十周以上，台北市從今天下午1點半到5點；明天9月24日上午8點半到中午12點開放長者電話預約。圖／北市府提供

75歲以上長者第二劑AZ疫苗已經於9月15日開打，由於非設籍北市、尚未施打的長者，台北市副市長蔡炳坤表示，75歲以上非設籍北市長者，若第一劑施打AZ疫苗且達十周以上，台北市從今天下午1點半到5點；明天9月24日上午8點半到中午12點開放長者電話預約，並將於9月25日安排接種。

先前長者第二劑AZ疫苗開打，有議員質疑，非設籍北市的長者竟然被放生？要求市府應針對非設籍長者規畫安排施打第二劑，蔡炳坤表示，北市於今明兩天開放電話預約，並將於9月25日一整天安排接種，將安排至各個醫療院所接種。

蔡炳坤說，北市府也拜託各里里長，若里內有75歲以上長者、或65歲以上原住民長者無設籍北市，提醒長者要記得電話預約。

北市 AZ疫苗 原住民

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