熊好券綁台北通首日就當機 議員：3500萬災備金花到哪

台北市長柯文哲積極推廣台北通，不論是實聯制、疫苗預約，連這次振興加碼的熊好券都需綁定台北通才能申請，但光是今天開放登記的第一天，直到下午2時仍無法使用、登入，北市議員耿葳指出，為擴充台北通硬體，北市府動支3500萬台北市災害準備金，「錢都花下去了，仍發生當機的狀況，3490萬的硬體到底擴充到哪？」

耿葳指出，台北通去年9月上路，建置APP費100萬元，每月維護費10萬元，截至目前為止，僅有125萬下載數，北市府今年7月28日核准資訊局申請動支台北市災害準備金3500萬元擴充台北通硬體，該標案也在9月1日由宏碁雲架服務股份有限公司得標，決標金額3490萬。

耿葳痛批，如今錢花了、系統擴充了，結果第一天開放抽熊好券，結果不只是當機，甚至近2小時都完全無法登入，就算之後台北通可以登入，熊好券意願登記還是持續當機中，「3490萬硬體到底擴充什麼？台北通APP系統正個系統乘載量又是多少？」質疑未來面對越來越多元的使用及服務，「台北通真的會通嗎？」

耿葳表示，北市府同意資訊局動支3500萬災害準備金來擴充台北通，「但台北通跟救災有什麼關係？台北通跟防疫的關係又是什麼？是否緊急到需要動支災害準備金來擴充？」耿葳最後質疑說，現有的系統擴充成果更顯示台北通的不堪一擊，台北市民的錢到底花到哪裡，這真的是智慧城市的表現嗎？

資訊局在議會遭其他議員質詢時表示，台北通系統問題後，市府人員就不斷在進行維修、改善，今下午4時已經解決安卓系統問題，iOS部分還在持續解決當中。台北長柯文哲也說，都在處理中。