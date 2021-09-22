唐鳳影片推五倍券 柯文哲:我會找功夫貓熊更好玩

行政院推出振興五倍券，經濟部推出影片宣傳數位綁定，邀請行政院政委唐鳳化身「唐鳳獸」教學及唱跳宣傳。台北市長柯文哲今天赴議會備詢，議員鍾沛君問柯文哲看過影片感想為何？柯文哲看影片過程不斷抓頭，議員問柯文哲看過之後感想，柯文哲說，「我會找功夫貓熊，會更好玩。」

鍾沛君問柯，很多人說這是塔綠班美學，柯市長看得覺不覺得尷尬？柯文哲說，「我覺得找功夫貓熊，你覺得？好啦好啦，不要開玩笑。」

議員說，看過之後會不會覺得尷尬？若台北市政府也拍出這樣的影片？會覺得非常生氣，柯文哲回「我們應該會盡量避免變成這樣」，鍾沛君說，現在中央推五倍券，北市府也有熊好券，如果今天影片中扭的人是柯文哲，她會非常生氣，花人民納稅錢拍這種爛片，會讓人很生氣。

議員也問，柯文哲期待台北通的下載數是多少？柯文哲說，台北通生態系還是要建立，台北市所有的卡證都要整合到台北通，下載數150萬其實是一個合理數字，議員問現在落差還有多少？柯說，還差54萬會員。

鍾沛君說，資訊局沒有幫柯市長更新數據，根據資訊局提供的數字，台北通9月16日連假前，台北通有124萬多的下載會員數，今天9月22日下午四點約126萬多會員下載，是否今天1萬7千多下載，會讓台北通系統崩潰？現在還有20多萬目標，台北通還要崩潰幾次？

秘書長陳志銘表示，台北通因涉及個資，資安檢查比較嚴格，會設定在A級，現在已經將資安下降到B級，已經將當機處理掉，確實要用到個資那一塊，才會用到A級。

議員說，她今天從早上到下午要下載台北通都一直轉。怎麼一萬多下載就系統崩潰？柯文哲說，失敗就失敗，不用找理由，會檢討找出怎麼一回事？