新店安忠陸橋通學畫面成歷史 24日晚開拆並封閉安康路二段

新店安忠陸橋是附近安坑國小許多學生的通學廊道，不過近來因使用率低、占空間，即將於24日開始拆除，當日晚11時至隔日6時將封閉安康路二段全線道路，呼籲民眾提早改道。

新北工務局說明，為加速無障礙人行環境改善，新北市府積極拆除使用率低人行陸橋，這次將在9月24日夜間11時至翌日上午6時針對新店區安忠陸橋大梁施作大梁拆除吊離工程，屆時將封閉安康路二段全線道路。

新北養工處表示，安忠陸橋現況使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，為了還給行人友善通行環境決定拆除，建議市民於道路封閉期間繞道安和路一段、吉安街、祥和路及安德街通行；其餘拆除及復舊階段僅使用部分車道或人行道，不會影響車輛通行，全部工程預計9月29日完成。

養工處指出，市府在今年8月已提前達標拆除6座陸橋，近日將再拆除安忠陸橋，使人行空間將變得更寬敞、安全，全市將剩下117座人行陸橋，未來還規劃拆除新店區新店陸橋，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業。

養工處強調，新北改制升格以來，已拆除36座使用率低的人行陸橋，且過程皆依據「新北市人行陸橋存廢SOP」進行評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。