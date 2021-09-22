北市旅遊業振興計畫成效差 觀傳局允檢討改善

為振興觀光旅遊產業，北市觀傳局去年接連推出台北外宿節、安心旅遊振興計畫等方案，遭審計處及議員檢討成效不佳。觀傳局今天表示，將檢討並納入未來活動執行參考。

審計部台北市審計處日前公布109年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，指出觀傳局台北外宿節及安心旅遊振興計畫執行成效不佳。

台北市議員簡舒培、潘懷宗等人今天質疑，台北市的旅宿業幾乎是全台受創最深，市府去年跟議會要了新台幣7億元的預算要振興，不僅沒有執行完畢，且重遊率僅1成，振興效果很差。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，相關振興政策因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係受到延遲，會檢討並納入未來觀光活動執行參考，後續也會配合「台北熊好券」行銷推廣。

台北市長柯文哲說，去年有很多活動，包含台北燈節等都因應疫情取消，規劃不良的部分會檢討改進。

觀傳局說明，安心旅遊振興計畫中贈送的觀光巴士兌換券、溫泉抵用券等，回收率差是因為氣候相對炎熱，可能降低旅客出遊意願；台北外宿節原規劃配合後續辦理的各類觀光活動贈送，但許多活動延後、停辦、縮小規模或轉為線上辦理，而無法如預期執行。

觀傳局表示，未來辦理類似活動將審慎評估，以帶動更多遊客，達活動最佳效益。