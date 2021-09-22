幸福巴士暨幸福小黃通車 貢寮交通更便利

新北市貢寮區今(22)日舉辦「幸福巴士暨幸福小黃」通車啟用典禮，幸福小黃是採用定點接駁的方式，服務公共運輸涵蓋率較低的四個里，讓民眾無論外出採買或是洽公都更便利，幸福巴士則可在假日接駁觀光人潮前往景點，增加觀光商機。

貢寮區地處偏鄉，區內老人人口比例高，且外出交通不方便，山區部分道路狹小，免費巴士無法前往，且免費巴士只有假日行駛，所以遊客假日前來貢寮交通上非常不方便，所以在市議員林裔綺和公所爭取下，在貢寮市民活動中心辦理了幸福巴士暨幸福小黃啟航儀式，要讓偏遠地區的交通更便利。

貢寮區公所為了讓民眾享受到更方便的交通接駁，此次幸福小黃路線，針對公共運輸涵蓋率較低的吉林里、龍崗里、美豐里、雙玉里，規劃以定點接駁方式，讓民眾洽公、就醫、買菜都更便利，幸福巴士則在假日有山海直線往龍洞地區和山海橫線往馬岡地區，推動在地觀光發展。

公路總局局長許鉦漳表示，都市地區的民眾可能無法想像偏鄉地區大眾運輸的缺乏，這也是公路總局一直在推動的「行」的正義，意思是每一個人在每一個地方，都應該有相同的公共運輸，所以公路總局推動幸福巴士、幸福小黃，目前推動大概265條的路線，公共運輸的覆蓋率大概89.05%，還會繼續努力。

貢寮區長鍾耀磊表示，為完善偏鄉公共運輸網路，感謝交通部公路總局、新北市林裔綺議員及新北市政府交通局共同積極推動幸福巴士政策並促成本案，照顧了偏遠地區的交通需求，也歡迎民眾能踴躍搭乘利用。

市議員林裔綺表示，這次幸福巴士和幸福小黃的加入，讓貢寮區的交通網絡更深入山區，到新巴士無法到達的地方，能服務更山區的民眾，目前採用定點隨招隨停的方式，未來也將滾動式檢討，因應在地民眾的需要，讓這次的交通服務讓民眾更有感。

目前試營運期間自9月23日起到10月31日，試營運期間在地區民和遊客搭乘使用均免費，目前也在規劃11月將推出預約服務，希望幸福小黃和幸福巴士的啟用，讓偏鄉民眾公共運輸更便利，也讓觀光客更方便前來，增加觀光商機。