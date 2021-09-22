雙溪老人會落腳市場2樓 添軟硬體設備更便利
雙溪區老人化比例高，但是老人會一直借用別人的場所，去年底場所被收回後沒有場所可用，今年終於落腳在雙溪市場2樓，有了固定的場所後，在區公所的協助和市議員林裔綺爭取經費下，添購了相關硬體設施，讓老人會方便使用。
雙溪區老年人比例高，年輕人多外出工作，無法陪伴著老人家，很多人會到老人會聚聚，但是雙溪老人會之前一直是借用別人的場所，去年底場所被收回，所以一直缺少場所供活動和辦公使用，今年在市議員林裔綺和社會局以及公所的爭取下，終於落腳在雙溪市場2樓。
市場2樓原本是辦活動使用，這次利用閒置空間進行活化，規劃出了老人會的辦公場所，之前的一些辦公設備和硬體設施大多也損壞，這次在公所的協助和市議員林裔綺爭取經費下，添購了相關硬體設施，讓老人會方便使用。
市議員林裔綺表示，非常開心，感謝雙溪區公所和社會局的協助，讓老人會終於落腳在雙溪市場2樓，這次利用了市場2樓的閒置空間進行活化，也補助了一些設備的改善，希望能讓雙溪區的長者有更好的使用環境。
雙溪區老人會理事長楊清水表示，非常感謝大家協助爭取場所，以及軟硬體的經費協助，讓老人會的長者有更好的使用空間和設備。
雙溪老人會現落腳於雙溪市場2樓，長者們可以前來一起活動、聚聚聊聊天，旁邊的活動空間也可供老人會辦活動使用，整體的環境和硬體改善，希望讓長者們可以更樂活。
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