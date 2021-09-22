連假人潮回流 淡水商圈推優惠振興經濟
中秋四天連假不僅是天氣相當好，新北市淡水老街河岸更出現自5月疫情爆發以來，人潮最多的一次，淡水商圈文化觀光協會於老街河岸渡船頭的辦公室舉辦揭牌儀式，接下來的五倍券與新北市的加倍券推出前，要規劃一系列的優惠活動配合振興經濟。
淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑表示，過去受疫情影響淡水老街商圈面臨空前的大困境，而現在疫情趨緩，人潮回流，經濟復甦時刻，為商圈協會來進行揭牌，就是要幫助所有店家建立與政府的溝通平台
現場有許多貴賓參與，包括了前新北市副市長，現任為新北捷運公司董事長吳明機，新北市經發局長，在地立委及市議員，還有全國商圈總會及新北市商圈協會都出席參與。
淡水商圈協會理事長盧育佑表示，希望透過這次的成立揭牌，讓所有店家都可以配合到這次政府的振興經濟政策，並且共同來做好防疫工作，讓淡水老街商圈恢復以往的榮景。
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