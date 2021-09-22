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不畏疫情 淡水關懷弱勢協會連14年送愛心

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
連續14年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」淡水區關懷弱勢協會，發放624份物資及慰問金給淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶。 圖／紅樹林有線電視提供
連續14年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」淡水區關懷弱勢協會，發放624份物資及慰問金給淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶。 圖／紅樹林有線電視提供

連續14年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，發放624份給淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，每份包含秋節慰問金3千元、物資包、白米及月餅等，讓弱勢家戶也能歡度中秋。

紅樹林有線電視也在現場設攤位，幫助低收入戶免費申辦有線電視，加入關懷愛心行列，過去淡水關懷弱勢協會，在每年過年端午及中秋都會舉辦發放愛心活動。

淡水關懷弱勢協會創會會長蔡錦賢表示，受疫情影響，弱勢家戶生活更加困難，在發放現場，由協會志工做好各項防疫措施，以分流發放，民眾也都相當配合。

新北市副市長劉和然和社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、石門區長林俊宏、八里公所主秘陳明惠、三芝公所主秘黃玉鈴、立委洪孟楷等人到場感謝。新北市副市長 劉和然表示，他特別代表侯友宜市長來感謝。

新北市副市長劉和然表示，蔡錦賢在地方上更是熱心公益，持續辦理14年，相當不容易。

另外蔡錦賢也特別感謝長年贊助支持的店家、企業、團體，包含新建成贊助60萬元、和光建設吳武明董事長62萬5千元、林口高爾夫球場董事長蔡萬來、林堉琪紀念基金會和李悌添董事長等各贊助10萬元、小磚頭每戶1千元紅包，還有獅子會、淡水一信、農、漁會、宮廟等，以及紅樹林有線電視，長年支持這項活動。

淡水 劉和然

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