小小職人遊野柳 地質研究兼手作DIY體驗

萬里區野柳地質公園與野柳海洋世界攜手辦理寓教於樂的野柳小小職人親子活動，邀請大小朋友透過淺顯易懂的園區尋寶活動，以及手作DIY體驗，來認識地質地景的形成與知識，並且養成海洋環境與生態的保護意識。

野柳地質公園副總林俊毅說，這一次的小小職人活動，要讓小朋友連假來到戶外，看看地質景觀，並且透過老師簡單易懂的說明與活動，讓小朋友認識地景，也了解海洋廢棄物對於生態的嚴重影響，期待經過這一系列的體驗活動，可以建立生態、地質與海洋的保護觀念。

小朋友換上專屬的研究背心與道具，變身成為地質研究員，在老師的帶領下，在野柳地質公園裡探索，看地質景觀的形狀、觸摸地景的觸感，認識地質與沙粒、岩石的形成，還有海洋廢棄物DIY的趣味任務，建立地質和海洋環境的保護觀念，此外還有野柳海洋世界的親子DIY體驗，也讓野柳海洋世界迎來疫情降級後，首波近千人的人潮。

野柳海洋世界行銷副理陳奕志表示，疫情期間閉館，好不容易警戒降級，人潮依舊是沒有出來，導致之前開館時，館員比遊客還多，而這次的體驗活動，邀請親子一起來DIY做燈籠，正好符合中秋團圓的氛圍，更是疫情後首次感受到人潮回來了，而目前海洋世界遵守政府防疫規定，每一場表演觀眾人數上限為250人，將全力迎接旅遊人潮，也做好防疫準備，更要等接下來五倍振興券挹注，要來挺過旅遊的疫情寒冬。

在中秋連假期間，野柳地質公園與海洋世界舉辦的小小職人親子活動，可以說是一開放報名就秒殺，好消息是下個月開始會再加開場次，想要出遊又不想人擠人的民眾，可要把握留意地質公園官網資訊，大小朋友一起規劃深度遊野柳，感受地質地景與海洋生態的無限魅力。