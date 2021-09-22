北市業者沒受惠 議員爆去年安心旅遊預算都跑外縣市

台北市議員簡舒培今指出，北市觀傳局去年追加3.47億預算推「安心旅遊補助專案」，有5成經費沒有用完，做好的票券也都放在市府內過期沒使用，甚至沒有用在台北市境內，安排去宜蘭、苗栗等外縣市。台北市長柯文哲表示，會檢討還有多少券放在市府內，景點安排也可以改進。

台北市議會今天審查北市府追加振興預算案，不過簡舒培表示，去年北市觀傳局追加振興預算3.47億執行安心旅遊補助專案只用了5成；北市府災害準備金去年也追加7億，而台北市的商圈、旅宿業者幾乎是全台灣最慘，卻逾6成經費都沒有執行。

簡舒培提到，2天1夜的安心旅遊補助方案，原本是要振興北市商圈、旅宿業，結果幾乎都安排外縣市活動，包括羅東運動公園、宜蘭幾米公園、妖怪村等地，往新北、基隆、新竹、苗栗、嘉義等地，都沒有在台北市，振興到其他縣市。

簡舒培指出，北市有很多商圈夜市，結果追加預算都沒讓北市的業者受惠，明明有台北大縱走、自然風景、台北城博、動物園、三貓計畫等，結果什麼振興都沒有，反問柯文哲、觀傳局長劉奕霆到底知不知道這些事情？

柯文哲說「今天早上知道了」，並解釋去年雖然編了預算，但台北燈節等活動取消，經費無法使用，但也不會浪費掉，會繳庫處理。簡舒培說「今天早上才知道這些事情怎麼還敢到議會要錢？」，而且買的票券無法退回，還說沒有浪費錢，「你早上7點半開會在開什麼？」。

柯文哲表示，如果安心旅遊補助專案的景點有疑慮，會回去再檢討，另外會看看多少票券放在市府內，有規劃不良再請劉奕霆寫報告解釋。

簡舒培質疑，柯文哲對台北市已經沒有心了，所以各局處首長是不是想要藉由這些活動，來幫柯在各地方縣市經營組織？柯文哲說「我相信劉奕霆一定不會這樣，因為他不會對我這麼好」。

觀傳局事後發布新聞稿說明，有關議員質疑各項抵用券回收率差，是因為北市氣候炎熱，且受疫情影響，可能降低旅客出遊搭乘觀光巴士與泡湯意願，再加上台北燈節延後至年底舉辦、台北開齋節歡慶活動停辦，諸多活動縮小規模或轉為線上、停辦或延期，所以很多抵用券無法配合活動贈送。