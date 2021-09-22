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全運會隊服變成拍柯馬屁？柯文哲：我不會做這麼難看
台北市體育局今年花費3百多萬元，重新為全國運動會台北市代表隊製作隊服，甚至不同過去慣用市徽，隊服全新設計「北」字Logo，北市議員李柏毅質疑，新設計的Logo不僅被質疑太醜，還有人戲稱是不是「北七」、「北爛」意涵，甚至這個字是否要代表台北市？還是代表阿北？問柯不覺得跟「阿北」很像？柯文哲回應，「不像，這不會是宣傳，我不會做這麼難看的！」
李柏毅質疑，柯市府是否拿民眾的納稅錢，作柯文哲個人行銷？拍柯文哲馬屁？對於誰決定設計這個新Logo，柯文哲表示，「我不知道，也不知道為什麼改變Logo圖樣」。台北市體育局長李再立表示，今年的代表隊隊服及Logo，是體育局內的整合行銷小組設置，考量參加全國四大賽會應該要有統一標示，所以重新設計這一套服裝標誌。
李柏毅表示，過去台北市代表隊參加全國運動會，都會採用台北市的市徽，市徽四個顏色也各有代表意涵，包括紅色代表熱情、黃色代表溫暖、綠色代表和平希望，藍色代表理性自由，過去很多比賽都會使用這個Logo，為何今年要多花3百多萬換成這個隊服及Logo，甚至還有隊員向他反應，實在醜到不想用。
對於議員質疑太醜，李再立表示，這個Logo就是代表台北市，不過李柏毅反問，「我以為是代表新北市？」李再立說，「不會啦！」
李柏毅表示，台北市市徽有其意義，代表台北市的精神，但現在卻改為「北」字，這是代表柯文哲的光榮？還是阿北的光榮？議員要求北市府一周內說明，李再立允諾，會在一周內說明新設計的「北」Logo的含義。
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