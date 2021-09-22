北海岸三寶甘藷送雙北市集銷售 盼增買氣

每年新北甘藷產季都吸引大批民眾前往北海岸「焢窯」及現採優質甘藷，但近因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情少出門，市府將到雙北的市集販售，盼能打開市場買氣。

新北市農業局表示，甘藷產區在北海岸三芝、金山、萬里一帶，擁有優質水源灌溉及肥沃土壤，得天獨厚的環境讓新北甘藷肉質格外細緻綿密，每年新北甘藷產季都吸引大批民眾慕名前往北海岸尋找現採優質甘藷。今年因疫情影響讓許多人無法至產地購買。

農業局表示，想吃現採甘藷不用到產地，9月23日至24日在捷運府中站「板農活力超市廣場」，以及25日至26日於捷運善導寺站「台北希望廣場」將舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，現場提供最新鮮優質生鮮甘藷。

農業局長李玟表示，疫情期間農產品銷售不易，農業局持續輔導各農會超市開設線上團購及訂購宅配，協助新北市的農特產品銷售，穩定農民收入，也讓市民朋友防疫期間有更多選擇，在家也能吃當地、吃當季，大家一起挺農業、拚防疫。