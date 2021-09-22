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新北市警人事調整 16分局偵查隊長異動

中央社 / 新北22日電

新北市政府警察局今天公布人事調動，包括4名分局偵查隊長陞職第五序列專員職務，另有1名偵查隊長調職他單位，共有16個分局偵查隊長異動。

新北市警察局下午透過新聞稿指出，這次首創「徵選」刑事幹部，透過公平、公正的面試甄選作業，遴選具備制定刑事偵防策略、執行犯罪偵查及團隊領導能力之優秀刑事人才，充實偵查能量，強化刑事幹部陣容。

市警局表示，經統案調整現職16個分局偵查隊長的服務地區，包括4名分局偵查隊長因工作表現優異陞職第五序列專員職務，以及1名偵查隊長調職他單位，並已派補5名新任分局偵查隊長。

市警局強調，本次異動本著「逐級遷調」、「完善職務歷練」原則進行調整或升遷，基於治安交通穩定考量，原則依「繁重、較重、單純」繁雜等級逐級向前派補，以完善幹部職務歷練。

警察局長黃宗仁說，警局同仁務必專注本職，回歸執法專業，全心投入治安、交通工作，經請調存記者，將視職缺情形，依考核保薦、陞遷積分媒合，強化內部請調媒合機制，暢通反映管道，讓同仁的努力能夠被看見。

警察

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