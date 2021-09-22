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六都加碼比一比 議員轟：北市像地下電台騙買藥

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市推出台北熊好券加碼方案。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
台北市推出台北熊好券加碼方案。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

行政院推出五倍振興券，今天開放數位綁定，儘管台北市也推出台北熊好券加碼方案，不過北市議員張斯綱拿出其他六都方案比一比，質疑北市府加碼「有氣無力、不夠積極」。張斯綱也質疑，有民眾算過，若要拿到悠遊卡公司的五千元的回饋，必須先消費到3萬7千元，質疑柯市府不就跟地下電台騙買藥一樣？北市秘書長陳志銘說，台北熊好券加碼分數有113萬分。

張斯綱說，以新北市為例，新北加碼有31萬分、桃園也加碼23萬分，都有紙本，但台北市僅7萬分，僅數位無紙本，北市府的加碼方案不夠，鼓勵消費力道也不夠。陳志銘表示，北市加碼的7萬僅是悠遊付，台北熊好券加碼分數有113萬分。

另外，張斯綱也質疑，有民眾算過，若要拿到悠遊卡公司的五千元的回饋，必須先消費到3萬7千元，質疑柯市府不就跟地下電台買藥一樣？要求北市府增加加碼分數、並放寬綁定門檻。陳志銘表示，悠遊付綁定5千元的一萬名額方案已經額滿。議員問要不要再加碼？陳志銘說，這要問悠遊卡公司。

議員要求，北市府應該加大加碼力道，尤其過去一年多，商家都很辛苦。

議員張斯綱拿出其他六都方案比一比，質疑北市府加碼「有氣無力、不夠積極」。悠遊付必須先消費3萬7千元，才能拿到加碼5千元，質疑柯市府不就跟地下電台騙買藥一樣？記者林麗玉/攝影
議員張斯綱拿出其他六都方案比一比，質疑北市府加碼「有氣無力、不夠積極」。悠遊付必須先消費3萬7千元，才能拿到加碼5千元，質疑柯市府不就跟地下電台騙買藥一樣？記者林麗玉/攝影

悠遊卡 行政院

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