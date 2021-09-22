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打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

傳祭祀公會要辦千人大群聚 新北民政局澄清：已駁回

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北民政局長柯慶忠（後）強調已經駁回某祭祀公會1100人員工聚會的申請。記者張哲郢／攝影
新北民政局長柯慶忠（後）強調已經駁回某祭祀公會1100人員工聚會的申請。記者張哲郢／攝影

新北市仍處於強化2級作為，但傳出有祭祀公會要召開1100人員工聚會，民政局長柯慶忠今天回應，在17日已經駁回該祭祀公會申請，強調要辦聚會就要在符合防疫規範下舉辦，否則會依法開罰。

柯慶忠表示，現在強化2級人數限制室內50、室外100人，即便降回2級也有嚴格限制，先前該公會有提出申請，17日已經用公文正式駁回，要求要在嚴格防疫管制下才可召開，若以申請內容1100人一定是違法，有召開就會依傳染病防治法開罰。市長侯友宜也表示會嚴格執行。

而新北市今天起為國、高中生（含國小滿12歲）逾16萬人施打BNT疫苗，侯友宜提醒，打疫苗若有狀況要立即回報師長，未來2周學校體育課一律改靜態，如有發燒超過48小時、嚴重過敏反應，或胸痛、心悸、呼吸急促與運動耐受不良等症狀，應立即就醫。

侯友宜指出，新北有超過95％學生同意接種BNT，學生施打前記得睡飽、不熬夜且多喝水，任何狀況皆要隨時反映。

侯友宜 疫苗

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