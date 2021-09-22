跟外縣市算帳？柯文哲：非設籍打疫苗約3成 100元怎算？

台北市長柯文哲今赴議會報告110年度第二次追加減預算，柯文哲提到，這次追加防疫預算，包括疫苗注射多編列4億元，是因為很多民眾戶籍不在北市，卻在北市打疫苗，占比約3成，這帳要算在哪裡？另外，北市高國中生，也有很多學生戶籍不在北市，尤其高中比國中多3萬人，代表很多非設籍北市，在北市讀高中，若北市不給診所醫院非設籍的100元，這樣診所一定會翻臉，將來有沒有可能跟其他縣市算，以後再講，這是一個小小問題。

北市府第二次追加預算，一共追加新冠疫情相關防疫紓困振興轉型等預算19.9億元；另外，台北市的災害準備金，先前許多經費也挪用到防疫，這次也追加災準金3.5億元。

柯文哲報告追加預算時提到，因應新冠疫情所需經費，防疫部分包括疫苗注射、集中檢疫所等追加預算6.38億元；紓困追加2.29億元；敬老卡儲值金4.79億元；還有振興等追加6.44億元，一共追加19.9億元。

柯文哲說，當初免費打疫苗，為了節省行政流程，診所醫院每打一劑給100元，台北市估算兩百萬人施打，北市府編列4億元，不過北市府也發現，台北市很多長者戶籍不在北市，但卻在台北市打疫苗，柯說，當時並沒有嚴格檢查，目前台北市打疫苗的，相當多戶籍不在北市，所以核算的經費，一定會比較高。

另外，台北市今天開始施打高國中生BNT疫苗，柯說，他查過，台北市國中生戶籍是台北的比例高，不過高中生比國中生多三萬人，代表很多在台北市讀高中，代表很多都是其他縣市來的，在高中打疫苗，很難分這是台北市戶籍、不是台北市戶籍的。

柯文哲說，所以每一劑給100元，如果針對不是台北市設籍的不給100元，這樣診所一定會翻臉，所以不可能，甚至很多在台北市打疫苗，都不是設籍在台北市，當初基於行政方便，這筆錢還是要撥發，但將來有沒有可能跟其他縣市算，柯說，「以後再講，不過應該不太容易，未來這個錢要要怎麼算。會是小小的問題」。

至於防疫旅館預算，現在幾乎居家隔離不能做到一人一戶的，都要住在防疫旅館，這個預算也一下字增加很多。

因應新冠肺炎防治的所需經費，包括疫苗注射、集中檢疫所等追加預算6.38億元；還有紓困追加2.29億元；敬老卡儲值金4.79億元；還有相關振興等追加6.44億元。一共追加19.9億元。

另外，台北市的災害準備金，柯文哲說先前都挪用到防疫，110年度原本17.5億元，再度追加3.5億元。